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Зарплаты депутатов вырастут в следующем году на 131 евро

LETA 1
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

Зарплаты депутатов увеличатся в будущем году на 131 евро - с 2749 до 2618 евро.

Зарплаты депутатов меняются каждый год вслед за изменениями средней зарплаты в стране.

Сейм планирует потратить на зарплаты депутатов и работников 17,15 млн евро, что почти на миллион больше, чем в этом году

- 16,27 млн евро.

Депутаты получают доплаты за работу в президиуме, руководство комиссиями, фракциями. Например, председатель Сейма получает за свою должность 1415 евро, в следующем году - 1486 евро; главы комиссий и фракций получают доплату 1137 евро, в 2018 году - 1194 евро.

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