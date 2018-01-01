Зарплаты депутатов вырастут в следующем году на 131 евро

Зарплаты депутатов увеличатся в будущем году на 131 евро - с 2749 до 2618 евро.

Зарплаты депутатов меняются каждый год вслед за изменениями средней зарплаты в стране.

Сейм планирует потратить на зарплаты депутатов и работников 17,15 млн евро, что почти на миллион больше, чем в этом году

- 16,27 млн евро.

Депутаты получают доплаты за работу в президиуме, руководство комиссиями, фракциями. Например, председатель Сейма получает за свою должность 1415 евро, в следующем году - 1486 евро; главы комиссий и фракций получают доплату 1137 евро, в 2018 году - 1194 евро.