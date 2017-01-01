Дожди обеспечили Латвии энергетическую независимость

Для одних трагедия, для других удача – так можно сказать о дождях, которые в этом году заливали Латвию и до сих пор не ушли. Хотя официальные данные «Augstsprieguma tīkls» (AST) опубликует только в середине января, уже сейчас можно смело прогнозировать, что в Латвии, наконец, удалось произвести столько электроэнергии, чтобы этим объемом можно было обеспечить весь спрос государства на него.

Еще в начале ноября AST сообщила, что в первый раз за последние десять лет на протяжении 12 месяцев подряд (с октября 2016 года по сентябрь 2017) в Латвии производилось больше электроэнергии, чем потреблялось, и местная генерация достигла 110% потребления. Годовые официальные данные AST планирует опубликовать в середине января будущего года. Но по данным Центрального статистического управления (ЦСУ) видно, что

за 11 месяцев этого года произведено больше электричества, чем за весь прошлый.

Так как в декабре прошлого года произвели 748 миллионов kWh, а использовали меньше – 668 миллионов kWh, то из-за ливней можно утверждать, что в декабре этого года ГЭС, ТЭЦ, когенерационные станции и ветряные станции произведут не меньше электричества, чего хватит, чтобы 2017 год стал годом энергетической независимости.

Замечательные показатели производства электроэнергии в этом году можно увидеть и в декабрьском обзоре рынка электричества от «Elektrum». Председатель правления «Latvenergo» Арис Жигурс заявил, что хорошим результатам помогла выработка электричества на Даугавской гидроэлектростанции (ДГЭС): «Предварительные результаты свидетельствуют, что за 11 месяцев этого года ДГЭС произвела 3774 TWh или 57% от всей произведенной в Латвии электроэнергии. Для сравнения – за такой же период 2016 года произведено 2112 TWh или 39%. Работе ДГЭС помогло большое количество воды в Даугаве, в среднем 767 м³/ч или 89% свыше объема, который отмечался в соответствующий период годом ранее», – указал Жигурс.

В свою очередь, специалист торгового отдела компании Юргис Калниньш сообщил, что влияние осадков можно видеть и в ноябре. «Выработка Даугавской ГЭС в ноябре по сравнению с октябрем выросла на 27%, до 460 GWh. Для сравнения – за последние 5 лет в ноябре выработка, в среднем, не превышала 206 GWh. И объем выработки Рижской ТЭЦ тоже уже третий месяц подряд растет, в ноябре он достиг 113 GWh, что по сравнению с октябрем больше на 11%», – сказал он.