«airBaltic» удостоена награды «Лидер рынка» издания «Air Transport World»

Латвийская национальная авиакомпания «airBaltic» в 2018 году удостоена награды «Лидер рынка» ведущего международного ежемесячника «Air Transport World» (ATW) за достижения в авиационной отрасли, сообщили агентству ЛЕТА представители авиакомпании.

Главный редактор ATW Карен Уолкер подчеркнула: «»airBaltic» значительно расширила и улучшила коммерческие воздушные перевозки в странах Балтии. Эта инновационная авиакомпания обеспечивает качественное обслуживание пассажиров на современных самолетах «Bombardier C Series» и высокие эксплуатационные стандарты».

Учрежденная в 1974 году награда ATW присуждается частным лицам и организациям, которые отличились своими высокими результатами, инновациям и отличным сервисом. В последние годы эту награду получили такие авиакомпании, как «Etihad Airways», «KLM Royal Dutch Airlines» и «Turkish Airlines».

Как сообщалось, 3 января 2018 года аналитики «OAG Aviation Solutions», проанализировав показатели пунктуальности выполнения более чем 50 млн рейсов, признали «airBaltic» самой пунктуальной авиакомпанией мира в 2017 году. «airBaltic» входит в ТОП глобального списка самых пунктуальных авиаперевозчиков последние четыре года.

«airBaltic» обеспечивает полеты из Риги в более чем 60 конечных пунктов, предлагая удобные стыковки через Ригу с пунктами назначения в сети маршрутов авиакомпании в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. «airBaltic» выполняет также прямые рейсы из Таллина и Вильнюса.