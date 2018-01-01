За последние дни из ABLV изъяли около 600 млн евро

В течение недели после сообщения сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN») о планируемых санкциях против латвийского «ABLV Bank» из банка изъято 600 млн евро, рассказал на пресс-конференции председатель правления банка Эрнест Бернис.

Он положительно оценил решение Европейского центробанка (ЕЦБ) установить ограничения на платежи «ABLV Bank», так как это может стабилизировать ситуацию.

Представитель банка признал, что для стабилизации ситуации нужно время. По словам Берниса, показатели ликвидности и достаточности капитала «ABLV Bank» намного выше установленных регулирующим учреждением. Банку осложнен доступ к собственным средствам, что оказывает дополнительное давление на ликвидность.