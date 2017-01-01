В прошлом году на поддержку «зеленой» энергии и когенерации выплачено почти 290 млн евро, поэтому министр экономики Арвил Ашераденс предлагает создать механизм, чтобы ликвидировать платежи потребителей по компоненту обязательной закупки (КОЗ), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Министерство экономики скоро достигнет предела в органичении возможностей системы КОЗ. Обязательства по КОЗ частично выкуплены, устранено пересубсидирование, введен механизм надзора и устранения ограничений.

«Я уже предложил сформировать группу экспертов на высоком уровне, целью которой будет поиск решений по отказу от старой неэффективной системы КОЗ и создание системы, отвечающей интересам общества», - сказал министр.

На сайте Минэкономики выложена информация о суммах, выплаченных предприятиям в рамках КОЗ в 2017 году. Общая сумма, заплаченная 403 электростанциям, составляет 193,6 млн евро, в том числе 51,2 млн евро выплачен 94 станциям когенерации природного газа мощностью до 4 MW, 62 млн евро - 57 станциям биогаза, 52,4 млн евро - 55 станциям, работающим на биомассе, 13 млн евро - 53 ветряным электростанциям и 15 млн евро - 144 гидроэлектростанциям мощностью до 5 MW.

«Эти миллионы КОЗ как платежи жителей и предпринимателей нужно ликвидировать, найдя механизм, при помощи которого государство продолжит развивать производство зеленой энергии и возобновляемых ресурсов, - заявил министр.- Совершенно ясно, что нынешняя модель финансирования КОЗ потерпела моральное банкротство, и общество не готово ее поддерживать».