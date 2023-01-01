Клиентам «ABLV Bank» за месяц выплачены 83 млн евро

В течение месяца (с 3 марта до 3 апреля) почти 5000 клиентам «ABLV Bank» выплачены гарантированные возмещения на сумму 83 млн евро, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела внешней коммуникации банка «Citadele» Байба Абелниеце.

Активнее всего за гарантированными государством возмещениями в банк «Citadele» обращаются местные клиенты «ABLV Bank». Из почти 5000 получивших возмещения клиентов 4033 составили местные, 922 - международные клиенты.

Как сообщалось, с 3 марта банк «Citadele» обеспечивает клиентам «ABLV Bank» выплату гарантированных государством возмещений.

Возмещения можно будет получить в течение пяти лет - до 3 марта 2023 года.

Возмещения можно получать в пяти филиалах банка «Сitadele»: «Citadele», центре обслуживания клиентов «Skanste», центре обслуживания клиентов «Mols», филиале «Laimdota» и юрмальском филиале.

Ранее представитель Комиссии рынка финансов и капитала Елена Лебедева сообщила, что 87,8% клиентов «ABLV Bank» будут выплачены полностью все вклады, в том числе вклады 97,8% местных клиентов. В целом у «ABLV Bank» 22 830 клиентов, в том числе 8468 местных.