В новом бизнес-центре «Origo One» предусмотрены рабочие места для 800-1100 работников

В новом бизнес-центре «Origo One» будет от 800 до 1100 новых рабочих мест, заявили сегодня на открытии строительных работ девелоперы проекта.

Председатель норвежской компании «Linstow» Пер Мортенсен заявил, что для «Linstow» это очень важный проект, и предприятие верит в место, где он будет реализован.

«Мы уже много лет развиваем проекты и у железнодорожного вокзала в Осло и верим, что у железной дороги есть будущее по сравнению с личным автотранспортом. Также подчеркну, что в проекте будут соблюдаться принципы долгосрочности, и он будет меньше влиять на окружающую среду, чем другие аналогичные проекты», - сказал Мортенсен.

Председатель правления «Linstow Center Management» Фроде Гронвольд сказал, что предприятие развивает эту территорию в последние 20 лет, и новый проект - не только торговый и офисный, но и инфраструктурный.

«Origo» и «Origo One» призваны создавать у гостей первое впечатление о Риге как современном, космополитичном городе.

Общая площадь центра увеличится более чем в два раза, с 35 тыс. до 80 тыс. квадратных метров, арендуемая торговая площадь - с 18,3 тыс. кв. м до 34,8 тыс. кв.м, офисная площадь - с 900 кв.м до 11,5 тыс. кв.м.

В ходе проекта предусмотрена реконструкция перекрестка ул. Элизабетес и Сатеклес. Будут оборудованы регулируемые пешеходные переходы и велодорожка.

Архитекторы проекта - «Arcade» («Depo projekts», «Jensen Consult» и «Arhis»), автор дизайна интерьера - «Xcelsior», строительные работы - «Сконто буве». Инвестиции в проект составят 70 млн евро.