Сотрудники «Ryanair» грозят небывалой забастовкой

Одна из ведущих европейских авиакомпаний-лоукостеров «Ryanair» до 3 июля должна решить – соглашаться ей с выдвинутыми работниками требованиями или же справляться с последствиями, которые будут вызваны забастовкой работников в еще небывалых объемах. Несмотря на то, что авиакомпания впервые за 32 года своей истории признала свои профсоюзы, «Ryanair» затягивает с признанием выдвинутых работниками требованиями. Команды ее экипажей призывают «Ryanair» подстроиться под европейский закон о труде, однако авиаперевозчик хочет, чтобы работники продолжали работать по ирландским законам, сообщила Русскому TVNET консультант по общественным отношениям Skycop Гита Денишкане.

В прошлом году персонал экипажей «Ryanair» грозил испортить Рождественские праздники, начав забастовку 20 декабря, если авиакомпания не признает свои профсоюзы. Приняв во внимание отмененные осенью в принудительном порядке 20 000 полетов, «Ryanair» не могла рисковать еще одной массовой отменой полетов и выполнила требования профсоюзов.

Со времен создания компании, все работники работают на основании нестандартных договоров, отвечающих ирландскому законодательству. В соответствии с международным законодательством, «Ryanair» не имеет права поступать таким образом, против этого возражает также министр занятости Португалии Хосе Виейра де Силва, утверждая, что несмотря на то, что работники «Ryanair» из Португалии работают под ирландским законодательством, на них распространяется и Римский договор Европейского Союза, гарантирующий также и действие местного законодательства.

Представляющий португальских пилотов профсоюз SNPVAC был первым, кто выразил протест в связи с использованием ирландской юрисдикции в трансграничных государствах, поскольку в ней игнорируются права родителей и даже подтвержденные врачом дни болезни.

SNPVAC протестовал также против дорогой платы за обучение, 12-часовых рабочих смен, которые начинаются в 5 утра, против недостаточного количества выходных и того факта, что летному персоналу не обеспечено питание.

Однако в связи с тем, что «Ryanair» только что признала профсоюзы, упомянутые обстоятельства вскоре изменятся. Пять упомянутых ранее профсоюзов потребовали, чтобы авиакомпании приспособили их деятельность в каждой отдельной стране, руководствуясь правовыми актами каждой конкретной страны, а также обеспечив равные условия труда для всех работников. Существует возможность, что «Ryanair» могла бы отклонить это требование, однако в таком случае профсоюзы угрожали мобилизоваться в масштабах Европы, препятствуя и прекратив полеты в течение всего лета.

«Авиакомпании, предлагающие полеты по более низким ценам, не имеют права экономить за счет своих работников,

к тому же известно, что персонал «Ryanair» входит в число тех, кто повседневно обслуживает один из крупнейших пассажиропотоков во всей Европе. Мы надеемся, что «Ryanair» будет действовать и сделает выбор в пользу изменений в существовавшем до сих пор процессе работы. Профсоюзам дана возможность бороться за права работников, обеспечивающие честные условия труда и вознаграждение, способствующие балансу работы и личной жизни, обеспечивающие право на достойное время отдыха, а также понятные карьерные возможности. Подобные условия следовало бы считать не привилегией, а нормой, чтобы персонал мог полноценно обслуживать клиентов и обеспечивать успешные полеты», – говорит исполнительный директор «Skycop» Мариус Стонкус.