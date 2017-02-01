Зоопапарацци: Коты-чистюли, или Инь и Янь по-кошачьи

 

Фото: скриншот видео

На этот раз забавное видео нам прислала Лаура, которая решила заявить на конкурс котов своей мамы Бируты.

Еще по этой теме

Читательница TVNET написала нам, что братья Райбулис и Мелните (официальные имена — Фараон и Принц)

отличаются и визуально, и по характеру, но при этом они так мило относятся друг к другу, как настоящая семья!

Лаура также отметила, что из-за своего окраса домашние питомцы, лежа в комочке, похожи на Инь и Янь.

Напоминаем: если у вас дома живет питомец, который каждый день радует своей непредсказуемостью и «мимишностью», из-за чего ваш телефон и компьютер полны умилительных или смешных видео, поделитесь позитивными эмоциями с другими! Пришлите забавное видео своего любимца и выиграйте полезный приз — отличный пылесос. Будут и поощрительные призы.

Подробности конкурса по ссылке ниже.

ЧИТАЙ НА TVNET: Конкурс зоопапарацци: У меня самый «мимишный» домашний друг!

Еще по этой теме
Зоопапарацци: Они нашли друг друга

Зоопапарацци: Они нашли друг друга

Зоопапарацци: Пес, который отлично поет

Зоопапарацци: Пес, который отлично поет

Зоопапарацци: А ведь только вчера косточку спрятал

Зоопапарацци: А ведь только вчера косточку спрятал


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 200000 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 249000 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR

reklama.vesti.lv

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику» Hi-Tech

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику»

СГД объяснила, когда надо платить за чужие деньги, а когда - нет Новости

СГД объяснила, когда надо платить за чужие деньги, а когда - нет

СМИ назвали время выхода «операционки» Windows 10 Cloud Hi-Tech

СМИ назвали время выхода «операционки» Windows 10 Cloud

Обучение русскому в латышских школах:смотрим в книгу,видим фигу? Новости

Обучение русскому в латышских школах:смотрим в книгу,видим фигу?

Новый мэр Юрмалы обратилась к организаторам «Новой волны» Showbiz

Новый мэр Юрмалы обратилась к организаторам «Новой волны»

В Латвии

Животные

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 90 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!

Темы

 