Зоопапарацци: Коты-чистюли, или Инь и Янь по-кошачьи

На этот раз забавное видео нам прислала Лаура, которая решила заявить на конкурс котов своей мамы Бируты.

Читательница TVNET написала нам, что братья Райбулис и Мелните (официальные имена — Фараон и Принц)

отличаются и визуально, и по характеру, но при этом они так мило относятся друг к другу, как настоящая семья!

Лаура также отметила, что из-за своего окраса домашние питомцы, лежа в комочке, похожи на Инь и Янь.

Напоминаем: если у вас дома живет питомец, который каждый день радует своей непредсказуемостью и «мимишностью», из-за чего ваш телефон и компьютер полны умилительных или смешных видео, поделитесь позитивными эмоциями с другими! Пришлите забавное видео своего любимца и выиграйте полезный приз — отличный пылесос. Будут и поощрительные призы.

Подробности конкурса по ссылке ниже.

ЧИТАЙ НА TVNET: Конкурс зоопапарацци: У меня самый «мимишный» домашний друг!

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