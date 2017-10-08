Любопытный бегемотик попал на фотографию помолвки

На фотографию помолвки, сделанную в зоопарке американского города Цинцинатти, штат Огайо, попал детеныш гиппопотама, который наблюдал за происходящим из своего бассейна. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Ник Келбл (Nick Kelble) и Хейли Ролл (Hayley Roll) пришли в зоопарк в день годовщины своих отношений. Они хотели сфотографироваться с Фионой — бегемотиком, который родился в зоопарке в январе.

«Ник, мой парень, и я ждали в очереди на фотографирование, — рассказала Хейли. — Я кому-то дала телефон, чтобы нас сняли, поворачиваюсь и вижу, что Ник стоит на одном колене и делает предложение».

Девушка ответила согласием.

В Instagram их фото собрало более 1,2 тысячи лайков.

We're so happy Fiona could be there on our special day ❤ here's to many more years of going to zoos with you 😙 @cincinnatizoo #cincinnatizoo #fionathehippo #fionafix #keepingupwiththekelbles #cincyzoopic A post shared by Hayley Roll (@hayley_roll) on Oct 8, 2017 at 10:41am PDT

В 2015 году сообщалось, что после возвращения из США ирландские туристы обнаружили на одном из своих селфи заглядывающего сзади жирафа. Они не заметили его, когда делали фотографию.