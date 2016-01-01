Ворующий трусы кот рассорил влюбленную пару

Эд Уильямс (Ed Williams) из Окленда поссорился с девушкой после того, как она обнаружила на их постели чужие женские трусы, а на заднем крыльце — бюстгальтер. Поначалу он никак не мог объяснить ситуацию, и возлюбленная сильно на него обиделась.

Новозеландец смог доказать свою верность, когда обнаружил, что его кот по кличке Мо ворует одежду у соседей.

«И только спустя две недели, когда мы увидели, как наш кот переходит дорогу с футболкой в зубах, мы осознали, что все дело было в нем», — признался Эд.

Уильямс отметил, что раньше не замечал преступных наклонностей за питомцем, так как тот ходил воровать одежду только по ночам. По словам новозеландца, за неделю кот ворует 30-40 вещей: женское и мужское белье, футболки и носки.

Мужчина регулярно возвращает одежду соседям, которых, по его словам, не обижают кошачьи привычки.

В июне 2016 года сообщалось о похожем случае в Австралии. Рыжая кошка по кличке Ниндзя воровала так много вещей у соседей, что хозяйке пришлось завести специальную страницу в Facebook, чтобы раздавать краденное.