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Проверено на себе: жизнь с ожереловым попугаем

Александр Деф/ Русский TVNET
Фото: Александра Овсянникова, TVNET

Посетителей зоомагазинов и больших строительных магазинов, где продаются и питомцы, всегда привлекали клетки с попугаями - наверное, каждый, кто останавливается у ярких птиц хоть на секунду, но задумывается о том, как бы круто было иметь большого и умного попугая, который будет спокойно сидеть в своей клетке и радовать разговорами, проявляя невероятную сообразительность. Однако мало кто задумывается, что большой попугай - это ответственность, ежедневные забота и труд, а также потраченные нервы, испорченный сон и многое другое. О том, как меняется жизнь человека с появлением пернатого питомца - в материале Русского TVNET.

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В моей жизни появился Манго
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Недостаток первый
3

Недостаток второй
4

Недостаток третий
5

Настоящий член семьи
6

Вкусовые пристрастия
7

Лучший друг
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