Проверено на себе: жизнь с ожереловым попугаем

Посетителей зоомагазинов и больших строительных магазинов, где продаются и питомцы, всегда привлекали клетки с попугаями - наверное, каждый, кто останавливается у ярких птиц хоть на секунду, но задумывается о том, как бы круто было иметь большого и умного попугая, который будет спокойно сидеть в своей клетке и радовать разговорами, проявляя невероятную сообразительность. Однако мало кто задумывается, что большой попугай - это ответственность, ежедневные забота и труд, а также потраченные нервы, испорченный сон и многое другое. О том, как меняется жизнь человека с появлением пернатого питомца - в материале Русского TVNET.