Норвежская "Reitan Convenience" покупает сеть кафе "Caffeine"

"Reitan Convenience" в странах Балтии принадлежат сети киосков и небольших магазинов "Narvesen", "R-kiosk" и "Lietuvos Spaudos". Сделку должны одобрить департаменты конкуренции. Стороны сообщили, что не станут раскрывать стоимость сделки.

""Caffeine Roasters" - один из самых сильных кофейных брендов в балтийских странах, где он известен своими качественным кофе и хорошим сервисом. Кроме того, кафе предприятия очень удачно расположены. Наша цель - развивать наш бизнес в Балтии, мы ищем варианты, которые позволят в будущем вывести бренд "Caffeine Roasters" и в другие страны", - сказал исполнительный директор "Reitan Convenience" Йоханнес Сангнес.

Фирма "Caffeine Roasters" была учреждена в 2007 году в Вильнюсе. В Эстонии, Латвии и Литве сети в общей сложности принадлежат 60 пунктов продаж, что делает ее крупнейшей сетью кафе в Балтии.

"Reitan Convenience", которой принадлежат 531 магазин и такие бренды, как "R-Kiosk", "Narvesen" и "Lietuvos Spauda", уже занимает сильную позицию в Балтии. "Покупка "Caffeine Roasters" является для нас естественным этапом развития, который позволит нам усилить свое присутствие в Балтии", - сказал Сангнес.

"Reitan Group" состоит из пяти независимых компаний: "REMA 1000", "Reitan Convenience", "Uno-X Group", "Reitan Property" и "Reitan Capital". Оборот группы "Reitan" в 2017 году составил 89 млрд норвежских крон. В Скандинавии и Балтии в "Reitan Group" работают 37 000 человек.