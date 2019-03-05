Яунземе: борьба с теневой экономикой увеличит поступления налогов на 5%

За счет борьбы с теневой экономикой налоговые поступления можно увеличить по крайней мере на 5%, сказала в интервью агентству ЛЕТА генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Иева Яунземе.
Она подчеркнула, что показатель теневой экономики свыше 20% от валового внутреннего продукта не является нормальным.
"У нас по-прежнему есть потенциал, и 5%-ного прироста доходов за счет борьбы с теневой экономикой мы определенно еще можем добиться. Но и сейчас каждый год налоговые доходы растут по крайней мере на один процентный пункт, и в соотношении к девяти миллиардам евро это много", - сказала Яунземе.
В числе отраслей, где можно существенно уменьшить теневую экономику, гендиректор СГД назвала строительство и обслуживающую сферу.
"Там по-прежнему еще есть возможности, и над этим нужно работать вместе с отраслями. Если сама отрасль не хочет самоочиститься, она всегда может найти способ, как обмануть государство. Строители уже демонстрируют желание самоочиститься, и это хороший пример", - сказала Яунземе.
На вопрос о том, каким секторам обслуживающей сферы следует уделять больше внимания, руководитель СГД ответила, что это розничная торговля, такси, другие перевозки, то есть все сферы, где возможны расчеты наличными.