Яунземе: борьба с теневой экономикой увеличит поступления налогов на 5%

"У нас по-прежнему есть потенциал, и 5%-ного прироста доходов за счет борьбы с теневой экономикой мы определенно еще можем добиться. Но и сейчас каждый год налоговые доходы растут по крайней мере на один процентный пункт, и в соотношении к девяти миллиардам евро это много", - сказала Яунземе.