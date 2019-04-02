В составе правления и совете Olainfarm зарегистрированы изменения

Регистр предприятий, рассмотрев одно из полученных заявлений, решил зарегистрировать изменения в составе правления и совета фармпредприятия АО "Olainfarm", сообщили агентству LETA в учреждении.
В дальнейшем совет "Olainfarm" возглавит экономист Гундарс Берзиньш. В состав совета назначены также Янис Букс, он будет заместителем председателя совета, и Карлис Крастиньш, Андрей Савельев и Харалд Велмерс. В таком составе совет 1 апреля утвердили акционеры, которым принадлежат в общей сложности 61,5% акций "Olainfarm".
На своем первом заседании 1 апреля новый совет внес изменения в состав правления "Olainfarm" - заменил Ингу Крукле на Лауриса Мациевскиса, который ранее уже был членом правления "Olainfarm".
Как сообщалось, из-за споров между крупнейшими акционерами биржа "Nasdaq Baltic" приостановила торговлю акциями АО "Olainfarm".
Правление "Olainfarm" объявило, что отменило запланированное на 1 апреля внеочередное собрание акционеров, так как при проверке списков акционеров выяснилось, что для запроса о его созыве нет юридического основания, то есть подписавшие его лица не являются акционерами "Olainfarm".
На собрании 1 апреля акционеры "Olainfarm" планировали внести изменения в состав совета предприятия.
Тем не менее, 1 апреля собрание состоялось, и изменения в состав совета предприятия были внесены.