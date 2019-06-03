Talgo еще раз оспорило итоги конкурса на закупку электропоездов

Испанское предприятие "Patentes Talgo S.L." ("Talgo") еще раз подало в Бюро по надзору за закупками (БНЗ) жалобу на результаты конкурса на закупку электропоездов Pasažieru vilciens (PV), свидетельствует информация на сайте БНЗ.
Срок рассмотрения жалобы еще не назначен.
Как сообщалось, PV, приняв во внимание решение БНЗ, пересмотрело предложения претендентов в конкурсе на закупку электропоездов и признало лучшим предложение чешской компании Škoda vagonka.
Предложенная Škoda цена за поставку 32 новых электропоездов и необходимого для них оборудования составляет 241,88 млн евро. В цену входят поставки запчастей в первые пять лет и обучение персонала.
В конкурсе на право поставки в Латвию 32 новых электропоездов участвовали четыре претендента - испанская компания "Patentes Talgo S.L." ("Talgo"), польское дочернее предприятие швейцарской компании "Stadler", испанская "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles" (CAF) и чешская Škoda vagonka.
Первоначально победителем в конкурсе была признана "Talgo", предложившая цену 225,303 млн евро, но решение обжаловали Škoda vagonka и CAF. Рассмотрев жалобы, БНЗ запретило PV заключать договор с "Talgo", и после пересмотра предложений претендентов PV решило купить поезда у Škoda.
Предложенная "Talgo" цена была ниже, но затраты на содержание поездов в 35-летний период оказались выше, чем у чешской компании.
"Talgo" подала в БНЗ жалобу, и, рассмотрев ее, БНЗ в конце марта 2019 года запретило PV заключать договор со Škoda. PV было поручено устранить недостатки и повторно оценить предложения претендентов.