Talgo еще раз оспорило итоги конкурса на закупку электропоездов

Срок рассмотрения жалобы еще не назначен.

Как сообщалось, PV, приняв во внимание решение БНЗ, пересмотрело предложения претендентов в конкурсе на закупку электропоездов и признало лучшим предложение чешской компании Škoda vagonka.

Предложенная Škoda цена за поставку 32 новых электропоездов и необходимого для них оборудования составляет 241,88 млн евро. В цену входят поставки запчастей в первые пять лет и обучение персонала.

В конкурсе на право поставки в Латвию 32 новых электропоездов участвовали четыре претендента - испанская компания "Patentes Talgo S.L." ("Talgo"), польское дочернее предприятие швейцарской компании "Stadler", испанская "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles" (CAF) и чешская Škoda vagonka.

Первоначально победителем в конкурсе была признана "Talgo", предложившая цену 225,303 млн евро, но решение обжаловали Škoda vagonka и CAF. Рассмотрев жалобы, БНЗ запретило PV заключать договор с "Talgo", и после пересмотра предложений претендентов PV решило купить поезда у Škoda.

Предложенная "Talgo" цена была ниже, но затраты на содержание поездов в 35-летний период оказались выше, чем у чешской компании.