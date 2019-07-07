Как много денег и времени тратят туристы из Латвии за границей?

Германию в 2017 году посетили 6,5% туристов из Латвии, Россию - 4,1%, Белоруссию - 3,4%, сообщает агентство LETA.

Как свидетельствуют данные Eurostat, латвийские туристы в Германии проводили в среднем 6,1 ночь и тратили 65 евро в день, в России - проводили 6,8 ночей, тратя по 41 евро в день, а в Беларуси - 6,2 ночей, тратя в среднем 26 евро.

В свою очередь литовские туристы чаще всего ездили в Великобританию (9,9%), Норвегию (4,4%) и Германию (3,8%). Туристы из Литвы проводили в Великобритании в среднем 9,5 ночей, тратя в день по 33 евро, в Норвегии - 10,2 ночей, тратя по 46 евро в день, а в Германии - 6,3 ночи, тратя по 61 евро.

Эстонские туристы чаще всего путешествовали в Финляндию (5,5%), Испанию (4,9%) и Германию (4,2%).

В Финляндии они в среднем проводили 5,1 ночи и тратили в день 62 евро, в Испании - 11,4 ночи, тратя в день 62 евро, а в Германии - 8,7 ночей, тратя по 80 евро.