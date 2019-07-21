Немиро: поднять необлагаемый минимум выгоднее, чем минимальную зарплату

По его мнению, это более выгодно, так как, в отличие от повышения минимальной зарплаты, не создаст дополнительных расходов предпринимателям, а также будет способствовать уменьшению теневой экономики.

Министр допускает, что вместо дифференцированного необлагаемого минимума можно ввести одну ставку необлагаемого минимума, но первоначально требуются расчеты Министерства финансов о фискальном влиянии этого решения.

По мнению Немиро, неправильно было бы концентрироваться на повышении минимальной зарплаты, хотя дискуссии по этому вопросу возможны.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш также считает, что разумнее было бы повысить в Латвии не минимальную зарплату, а необлагаемый минимум, так как повышение минимальной зарплаты повысит инфляцию. Кариньш считает, что менять налоги нужно один раз при каждом созыве Сейма, и лучше вводить изменения с 2021 года.