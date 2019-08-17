"Хватит снимать - сделайте что-нибудь!": реакция огромного пса на беспредельную наглость чихуахуа умилила Сеть

Какое-то время назад мы поделились с вами роликом, на котором запечатлено, как щенок чихуахуа навязчиво пристает к лежащему американскому бульдогу, явно не настроенному на игру. Однако шаловливый малыш не унимается и продолжает активно доставать внушительных размеров пса, одна морда которого больше всего чихуахуа от носа до хвоста.

Бульдогу ничего не стоило пресечь нападки прилипалы, который обнаглел до того, что засунул ему в пасть свою мордочку, - но нет, он проявил железную волю, ведь маленьких обижать нельзя...

И судя по всему, чихуахуа это правило тоже хорошо известно, поскольку,

даже вырастая из щенков, они все равно остаются маленькими, а потому продолжают наглеть, будучи уверенными в своей безнаказанности.

Еще одно минутное видео - очередное тому подтверждение. На сей раз чихуахуа, прямо скажем, издевается над бернским зенненхундом. Как именно - описывать не будем, сами увидите. При этом, пока мелочь бесчинствует,

огромный пес не двигается с места - только полный обиды взгяд и невероятные звуки, в которых вся боль раздираемого эмоциями существа, бессильного что-либо изменить.

Трудно себе представить, что творится в душе этого милого пса, стиснувшего зубы и собравшего всю свою волю в кулак, чтобы не сорваться. Беспредел же, согласитесь.

"Мам, пап... вы это видите? Хватит снимать - сделайте что-нибудь!" - так озвучил обиженную и возмущенную несправедливостью собаку один из пользователей Сети.