Латвийские молочники вместе с эстонским кооперативом построят завод в Эстонии

Латвийский кооператив производителей молока Piena ceļš планирует объединиться с эстонским кооперативом E-Piim и построить молокоперерабатывающий завод в Эстонии, где будет перерабатываться продукция латвийских и эстонских крестьян, сообщил агентству LETA председатель правления Piena ceļš Раймонд Миса.
Как свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis, Piena ceļš принял решение о реорганизации совместно с E-Piim через слияние с новой эстонской компанией E-Piim Societas Cooperativa Europaea Limited.
Миса сказал, что цель объединения - усилить переработку.
Проект строительства молочного завода в Эстонии уже утвержден учреждением, администрирующим фонды ЕС, и вскоре может начаться строительство с привлечением европейских денег. Будут использованы также средства обоих кооперативов и банковский кредит, но не деньги фермеров.
Строительство завода обойдется в сумму примерно 100 млн евро и продлится год. Планируется, что он будет перерабатывать примерно четверть общего объема молока, производимого в Литве и Эстонии.
Местом строительства выбрана Эстония, так как она разработала проект и получила поддержку ЕС и эстонского государства, а также E-Piim удалось найти очень хороший рынок сбыта, сообщил Миса.
Принадлежащее Piena ceļš предприятие "Jaunpils pienotava" продолжит работать как и раньше, но у него будет больше владельцев - не только латвийские, но и эстонские крестьяне. В свою очередь члены кооператива Piena ceļš будут владельцами завода в Эстонии.
Миса считает, что в дальнейшем молочные кооперативы должны объединяться и укрупняться. Ситуация в Латвии абсурдная - на такой маленькой территории работают 33 кооператива. Европейский опыт уже доказал, что будущее - за крупными кооперативами.
Миса допускает, что в будущем к Piena ceļš и E-Piim может присоединиться еще какой-нибудь кооператив.
Кооператив Piena ceļš основа в 2004 году. В 2018 году его оборот составил 18,065 млн евро (+9,3%), прибыль - 140 тыс. евро по сравнению с убытками годом ранее.
Как сообщается на сайте E-Piim, его владельцами являются более ста крестьян. Кооператив является одним из крупнейших в Эстонии произоводителей молока и сливочного масла.