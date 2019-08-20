Латвийские молочники вместе с эстонским кооперативом построят завод в Эстонии

Как свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis, Piena ceļš принял решение о реорганизации совместно с E-Piim через слияние с новой эстонской компанией E-Piim Societas Cooperativa Europaea Limited.

Миса сказал, что цель объединения - усилить переработку.

Проект строительства молочного завода в Эстонии уже утвержден учреждением, администрирующим фонды ЕС, и вскоре может начаться строительство с привлечением европейских денег. Будут использованы также средства обоих кооперативов и банковский кредит, но не деньги фермеров.

Строительство завода обойдется в сумму примерно 100 млн евро и продлится год. Планируется, что он будет перерабатывать примерно четверть общего объема молока, производимого в Литве и Эстонии.

Местом строительства выбрана Эстония, так как она разработала проект и получила поддержку ЕС и эстонского государства, а также E-Piim удалось найти очень хороший рынок сбыта, сообщил Миса.

Принадлежащее Piena ceļš предприятие "Jaunpils pienotava" продолжит работать как и раньше, но у него будет больше владельцев - не только латвийские, но и эстонские крестьяне. В свою очередь члены кооператива Piena ceļš будут владельцами завода в Эстонии.

Миса считает, что в дальнейшем молочные кооперативы должны объединяться и укрупняться. Ситуация в Латвии абсурдная - на такой маленькой территории работают 33 кооператива. Европейский опыт уже доказал, что будущее - за крупными кооперативами.

Миса допускает, что в будущем к Piena ceļš и E-Piim может присоединиться еще какой-нибудь кооператив.

Кооператив Piena ceļš основа в 2004 году. В 2018 году его оборот составил 18,065 млн евро (+9,3%), прибыль - 140 тыс. евро по сравнению с убытками годом ранее.