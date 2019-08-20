Вт, 20.08.2019
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"Я что, под кайфом?": Сеть озадачила новая оптическая иллюзия
А вы что видите?..

ФОТО: скриншот видео

В Сети набирает популярность опубликованное на Twitter-странице Dan Quintano видео с забавной оптической иллюзией - многие отчетливо видят на кадрах ворона, однако это не так...

Ролик, который привел в замешательство пользователей Интернета, успел набрать на данный момент уже более 1,3 миллиона просмотров и десятки тысяч лайков.

Автор поста в подписи к нему отметил, что гладит нос кролика, чем озадачил многих.

"Я что, под кайфом? Я вижу птицу", "Самые странные кроличьи уши, которые я когда-либо видел", - пишут фолловеры.

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