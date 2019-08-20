"Я что, под кайфом?": Сеть озадачила новая оптическая иллюзия
В Сети набирает популярность опубликованное на Twitter-странице Dan Quintano видео с забавной оптической иллюзией - многие отчетливо видят на кадрах ворона, однако это не так...
Ролик, который привел в замешательство пользователей Интернета, успел набрать на данный момент уже более 1,3 миллиона просмотров и десятки тысяч лайков.
Автор поста в подписи к нему отметил, что гладит нос кролика, чем озадачил многих.
"Я что, под кайфом? Я вижу птицу", "Самые странные кроличьи уши, которые я когда-либо видел", - пишут фолловеры.
Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP— Dan Quintana 🐰 (@dsquintana) August 18, 2019