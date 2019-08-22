Чт, 22.08.2019
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Латвийцы переходят на элитное пиво? Более четверти напитка произведено на малых пивоварнях

Пиво. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В малых пивоварнях в первом полугодии текущего года изготовлено 11 млн литров пива, что составляет 26,4% всего произведенного в Латвии пива, свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте акцизных товаров.

В конце июня статус малой пивоварни имели 55 предприятий.

Всего в Латвии в первом полугодии было произведено 41,73 млн литров пива, что на 4,1% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

Напомним, опрос, проведенный в июне этого года торговой сетью Maxima, показал, что В Латвии 94% опрошенных жителей предпочитают пиво местных брендов. 

В опросе выяснилось, что 34% опрошенных жителей выбирают бренд пива из-за привычного вкуса, 26% предпочитают местное пиво из-за его широкого ассортимента, а 25% - из-за высокого качества.

По данным опроса, пиво зарубежных брендов предпочитают 24% респондентов. Мужчины (28%) пьют импортное пиво чаще, чем женщины (19%). Сторонники импортного пива чаще предпочитают чешское пиво (22%), бельгийское (17%), немецкое (16%), датское (12%), голландское (7%) и ирландское (5%).

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