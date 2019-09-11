РД предложила нынешним операторам по вывозу отходов продолжить работу после окончания договоров

Рижская дума предложила нынешним предприятиям по вывозу отходов продолжить работу в столице и после окончания договоров, рассказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении мэр Риги Олег Буров.
Ответы от четырех операторов, к которым обратилось самоуправление, ожидаются сегодня утром. Мэр выразил сомнения в связи с тем, что два малых оператора, которые вывозят около 12% столичных отходов, будут готовы работать и после истечения срока договора.
"Они говорят, что уже продали свою технику", - сказал Буров, ссылаясь на сказанное представителями Pilsētvides serviss. Второй из малых операторов - Lautus - вообще не делегировал своего представителя на встречу.
Мэр подчеркнул, что нынешние операторы готовы продолжать вывоз отходов только в том случае, если будет объявлена процедура переговоров и заключены новые договоры по новым расценкам. Самоуправление может это сделать за несколько дней, но проблема в том, что жители столицы не успеют заключить новые договоры. Если же в столице будет объявлено чрезвычайное положение, это послужит правовым основанием для того, чтобы рижане могли заключить договоры позже, уже после получения услуг, пояснил Буров.
Мэр подчеркнул, что самоуправление сделает все возможное, чтобы после 15 сентября, когда заканчиваются действующие договоры о вывозе отходов, столица не погрузилась в горы мусора.
Как сообщалось, данная ситуация в Риге сложилась после того, как Совет по конкуренции запретил новому оператору Tīrīga заключать договоры с жителями столицы о вывозе отходов с 15 сентября.
В настоящее время у Рижской думы заключены договоры с четырьмя компаниями - Clean R, Eco Baltia vide, Pilsētvides serviss и Lautus.