РД предложила нынешним операторам по вывозу отходов продолжить работу после окончания договоров

Ответы от четырех операторов, к которым обратилось самоуправление, ожидаются сегодня утром. Мэр выразил сомнения в связи с тем, что два малых оператора, которые вывозят около 12% столичных отходов, будут готовы работать и после истечения срока договора.

"Они говорят, что уже продали свою технику", - сказал Буров, ссылаясь на сказанное представителями Pilsētvides serviss. Второй из малых операторов - Lautus - вообще не делегировал своего представителя на встречу.

Мэр подчеркнул, что нынешние операторы готовы продолжать вывоз отходов только в том случае, если будет объявлена процедура переговоров и заключены новые договоры по новым расценкам. Самоуправление может это сделать за несколько дней, но проблема в том, что жители столицы не успеют заключить новые договоры. Если же в столице будет объявлено чрезвычайное положение, это послужит правовым основанием для того, чтобы рижане могли заключить договоры позже, уже после получения услуг, пояснил Буров.