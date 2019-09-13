Вс, 15.09.2019
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Правительство все-таки выделит деньги на питание школьников

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ФОТО: Pixabay

Государство все-таки примет участие в финансировании обедов учеников 1-4 класса, свидетельствует утвержденное в пятницу правительством решение протокола о приоритетах госбюджета на 2020 год, сообщает агентство LETA.

В документе указано, что Министерство образования и науки должно подготовить и представить на рассмотрение Кабинета министров в пакете законопроектов бюджета 2020 года поправки к Закону о защите прав детей, которые предусматривают соучастие государства и самоуправления в обеспечении питания учеников 1-4 классов с 1 января 2020 года.

Кроме того, необходимо внести поправки в Закон об образовании, предусматривающие, что с 1 января 2020 года самоуправления примут участие в обеспечении питания учеников 1-4 классов в рамках своего бюджета в том же объеме, что и государство.

Напомним, ранее планировать исключить из закона соучастие государства в финансировании обедов, доверив эту обязанность самоуправлению.

Фактически это означает, что с нового года расходы на питание школьников будут покрываться как из государственного, так и из муниципального бюджета - стороны разделят выплаты пропорционально.

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