Правительство все-таки выделит деньги на питание школьников

В документе указано, что Министерство образования и науки должно подготовить и представить на рассмотрение Кабинета министров в пакете законопроектов бюджета 2020 года поправки к Закону о защите прав детей, которые предусматривают соучастие государства и самоуправления в обеспечении питания учеников 1-4 классов с 1 января 2020 года.

Кроме того, необходимо внести поправки в Закон об образовании, предусматривающие, что с 1 января 2020 года самоуправления примут участие в обеспечении питания учеников 1-4 классов в рамках своего бюджета в том же объеме, что и государство.

Напомним, ранее планировать исключить из закона соучастие государства в финансировании обедов, доверив эту обязанность самоуправлению.