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  • Фото: Как в аэропорту Санкт-Петербурга встречали первых туристов из Латвии с электронными визами

Фото: Как в аэропорту Санкт-Петербурга встречали первых туристов из Латвии с электронными визами

ФОТО: Facebook/ Pulkovo Airport St. Petersburg

С 1 октября вступило в силу утвержденное премьер-министром России Дмитрием Медведевым распоряжение, предусматривающее, что граждане 53 стран могут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область, используя электронную визу.

В список 53 стран входят и все страны Евросоюза. Срок визы - до 30 календарных дней с разрешенным временем нахождения в штате не более восьми дней. За выдачу виз консульская плата не взимается.

Электронные визы поспешили использовать и латвийские туристы. Аэропорт Санкт-Петербурга опубликовал в соцсетях фотографии, на которых показал, как встречали граждан нашей страны.

Среди первых туристов, прибывших в аэропорт с электронными визами, были пассажиры из Финляндии, Ирана, Латвии и Венгрии. Путешественники прибыли на самолетах авиакомпаний Finnair, Mahan Air, airBaltic и Wizz Air.

Пассажиров в аэропорту встречал его символ и талисман - маскота желтого кота, которая с каждым туристом сфотографировала, пожала руку, поговорила и даже сделала небольшой подарок.

Владимир и Юлия из Латвии российским СМИ указали, что оформление электронной визы очень удобно, и они купили билеты уже на следующий день после того, как узнали, что визы доступны.

Pulkovo Airport welcomes first passengers with e-visas 🌐✈🎉 St. Petersburg remains one of the most visited cities in...

Posted by Pulkovo Airport St. Petersburg on Piektdiena, 2019. gada 11. Oktobris

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