Владелец земли пожаловался на RNP за необоснованный сбор денег с жителей

Закон для таких предпринимателей написан очень приветливо - им не нужно просить плату от владельца каждой квартиры отдельно. Нужно лишь заключить соглашение с обслуживающей дом компанией, которая включит арендную плату в счета жителей, соберет деньги и перечислит дальше владельцу. В этом случае здание обслуживает Rīgas namu pārvaldnieks.

Фирма несколько раз пыталась заключить договор с управляющим, однако с их стороны не было коммуникации, или же они пытались изменить правила договора, рассказал передаче представитель владельца земли Лаурис Званитайс. В конце концов, компания в конце 2016 года обратилась в суд.

Пока шел суд, Rīgas namu pārvaldnieks начал собирать с жителей арендную плату. Хоть в договоре и не было указано, что это разрешено делать. Nekā personīga в RNP пояснили - это привычная практика. Так создают накопления, чтобы в случае, если договор с владельцем земли заключают, у жителей не появилась бы в счете огромная сумма за несколько лет.

Однако по мнению владельцев земли эти действия были неправильными. Кроме того, Rīgas namu pārvaldnieks собрал плату и за въезд и стоянку площадью 100 кв. метров, которые используют только сотрудники фирмы. По мнению суда, за землю, которой жители не могут использовать, плату просить нельзя. Но, как утверждают владельцы земли - Rīgas namu pārvaldnieks и за этот спорный участок собирал с жителей деньги несколько лет.

"В ходе суда возник спор о небольшом участке земли. И соответственно в этой сумме нам отказали, что означает, что она не полагается ни нам, ни Rīgas namu pārvaldnieks, она полагается жителям, которые ее заплатили", - отметил Званитайс.

Длительные суди и сбор арендной платы с жителей и ее заморозка привели к тому, что накопились пени. Как утверждает Лаурис Званитайс - управляющий хотел выращенные таким образом долги взыскать с жителей. Несмотря на то, что собственники квартир несколько лет исправно платили вовремя.

Сказанное владельцем подвтерждает и состоявшийся в суду в 2017 году разговор между судьей и представителем Rīgas namu pārvaldnieks. Она на вопрос о сборе пени с жителей ответила ясно и убедительно.

В Rīgas namu pārvaldnieks этого владельца земли называют бесстыдным занудой, из-за которого заложниками стали жители. Ни с одним из обвинений председатель правления RNP не согласен.

Ранее Госконтроль в своей ревизии обнаружил, что обоснования плат за управление жилыми домами в Rīgas namu pārvaldnieks невозможно проследить и сравнить с фактическими расходами. И с жителей собираются деньги, которые ни коим образом не связаны с расходами по управлению домом. Владельцы земли на Катринас дамбис посчитали, что этот случай похожий, и о своем опыте написали письмо Госконтролю и Генпрокуратуре.

После закрытия PNB bankas у Rīgas namu pārvaldnieks в нем застряли шесть миллионов евро. Предприятие попросило Комиссию по рынку финансов и капитала признать, что это деньги не их, а жителей. Это позволило бы вернуть миллиона из гарантийного фонда. В FKTK подтвердили Nekā personīga, что с интерпретацией Rīgas namu pārvaldnieks не согласны. Деньги считаются деньгами муниципального предприятия.

Это означает - вместо шести миллионов Rīgas namu pārvaldnieks может надеяться только на 100 тысяч, предусмотренные законом из гарантийного фонда.