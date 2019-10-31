Чт, 31.10.2019
Я сказал следователю, что у мамы дома в альбоме, скорее всего, тоже есть фото, где я маленький голый - может ли оно там находиться? Она ответила, что если хочу, то могу написать заявление против мамы СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Видео: Самая маленькая кошка в мире умилила Сеть
Это хищник!

ФОТО: скриншот видео

На официальной странице ВВС в Twitter появилось видео с самой маленькой в мире дикой кошкой, размеры которой не мешают ей оставаться свирепым хищником.

На кадрах запечатлена ржавая, или пятнисто-рыжая, кошка - самый маленький представитель семейства кошачьих в Азии, обитающий только в Индии и Шри-Ланке.

Животное в 200 раз меньше льва (длина его тела составляет 35-48 см, а вес - от 900 г до 1,5 кг), но это хищник - ловкий, быстрый и с хорошей реакцией.

Глаза ржавых кошек в шесть раз чувствительнее человеческих, и они без труда ловят ящериц и мышей.

Сегодня этим милым существам грозит вымирание - во всем мире осталось менее 10 тысяч взрослых особей, и их популяция продолжает уменьшаться.

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