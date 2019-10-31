Видео: Самая маленькая кошка в мире умилила Сеть
На официальной странице ВВС в Twitter появилось видео с самой маленькой в мире дикой кошкой, размеры которой не мешают ей оставаться свирепым хищником.
На кадрах запечатлена ржавая, или пятнисто-рыжая, кошка - самый маленький представитель семейства кошачьих в Азии, обитающий только в Индии и Шри-Ланке.
Животное в 200 раз меньше льва (длина его тела составляет 35-48 см, а вес - от 900 г до 1,5 кг), но это хищник - ловкий, быстрый и с хорошей реакцией.
Глаза ржавых кошек в шесть раз чувствительнее человеческих, и они без труда ловят ящериц и мышей.
Сегодня этим милым существам грозит вымирание - во всем мире осталось менее 10 тысяч взрослых особей, и их популяция продолжает уменьшаться.
Say hello to the world's smallest cat!#NationalCatDaypic.twitter.com/phQM3PYnGx— BBC Wales 🏴 (@BBCWales) October 29, 2019