Бурова обвинили в оказании давления на стройуправу для сдачи в эксплуатацию башен Z-Towers

Комментарий Бурова агентство LETA пока получить не смогло.

В письме руководитель строительного управления Ингус Вирцавс информирует депутатов думы, что в начале ноября у Бурова прошло собрание о находящемся на Ранькя дамбис 30 и улице Даугавгривас 9 многофункциональном объекте Z-Towers. В тот же день в стройуправе прошло собрание с целью понять значимость объекта как с точки зрения инфраструктуры, так и для жителей Риги и административной территории в целом. На собрании обсуждались и подготовленные отчеты о готовности башен к эксплуатации.

Несмотря на то, что стройуправа обратила внимание председателя на ряд нарушений и неполноценностей, Буров, по словам Вирцавса, оказал давление на работников управления с целью все-таки добиться сдачи объекта в эксплуатацию.

По его словам, на собрании для работников стройуправы создали "эмоционально агрессивную атмосферу с повышенным тоном со стороны председателя", в том числе их обвинили в чрезмерной бюрократии в учреждении.

Вирцавс отмечает, что, осознавая значимость Z-Towers и поддерживая девелопера Tower Construction Management, мэру Риги и представителю предприятия указали на серьезные недостатки, которые сейчас исключают возможность принятия объекта в эксплуатацию.

Vēlos vērst uzmanību uz RD priekšsēdētāja O. Burova veiktu spiedienu, lai pretēji normatīvajos aktos noteiktajam BV prettiesiski pieņemtu ekspluatācijā Z-Towers.

Objektā joprojām nav novērsti būtiski trūkumi, par ko attīstītājs Tower Construction Management ir ticis informēts. pic.twitter.com/kqfRGwkLlB — Inguss Vircavs (@vircavs) 5 ноября 2019 г.

К примеру, в стройуправу подано заключение строительной экспертизы предприятия CMB, в котором указано, что у зданий была проведена только выборочная проверка, не была констатирована исполнительная документация, в том числе наличие в нормативных актах сопровождающей строительство документации, в результате чего во время строительства не оценивалось их соответствие требованиям нормативных актов.

"Таким образом, нельзя убедиться в качестве постройки строительных конструкций в местах, где на момент проведения экспертизы была произведена отделка, и неизвестно, можно ли вообще найти и идентифицировать исполнительную документацию строительных конструкций зданий в этих местах".

Кроме того, в стройуправу не поступило никаких заявлений о дефектах, касающихся проникновения воды через ограждающие конструкции в подземные этажи здания.

По словам Вирцавса, представитель CMB на собрании подтвердил сказанное стройуправой, указав, что проверка была проведена соответственно заказу Tower Construction Management.

Всего в пояснении указано, что в 111 местах здание не имеет документации на несущие конструкции. Оголение несущих конструкций для проверки было проведено лишь в 28 местах.

Во время строительства проекта несколько раз менялись строители, в результате чего строительная документация не полная, часть документов утеряна, поэтому в качестве постройки строительных конструкций уверенности нет.

В свою очередь, если говорить о попадании воды через ограниченные конструкции на подземных этажах зданий, на собрании указали, что стройуправа не может убедиться в причине неполноценностей и их соответствующем устранении..

"В свою очередь представитель Z-Towers, говоря о проведенных дополнительных мероприятиях, сослался на указанные предложения/решения специалиста из Санкт-Петербурга. В связи с этим хочу указать, что в Латвийской Республике, которая находится в составе Евросоюза, регламентированы и применимы только и единственно строительные нормативы Европы и Латвии", - отметил Вирцавс.

Кроме того, он утверждает, что, несмотря на все аргументы, Буров указал, что объект нужно принять в эксплуатацию".

"Это вытекает из его последних сказанных слов, что он не видит никаких значительных или опасных ситуаций и препятствий, чтобы сдать объект в эксплуатацию, но чиновники стройуправы осознанно это не делают. Также были высказаны несколько комментариев, в частности, что в стройуправе преувеличенная бюрократия и чиновники меняют мнение, что привело к созданию угрожающей атмосферы с повышенным тоном со стороны председателя, а также было очевидно заметно давление на принятие решения должностными лицами управления".