Ситуация с Вентспилсским портом: руководство призывают показать перемены в управлении

По ее словам, одним из шагов, направленных на проведение перемен, стало прекращение трудовых отношений с управляющим портом Имантом Сармулисом, который проработал в этой должности более 20 лет.

Как указала Спалиня, сам Сармулис заявил, что понимает всю серьезность ситуации и согласился подписать соглашение об окончании трудовых отношений.

В свою очередь министр сообщения Талис Линкайтс заявил,

что увольнение Сармулиса стало решением правления Вентспилсского свободного порта, а его задачей было только его согласовать.

Как сообщалось ранее, 13 декабря правление Вентспилсского свободного порта освободило от занимаемой должности управляющего портом Иманта Сармулиса, и министр сообщения Талис Линкайтс согласовал это решение.

Сармулис занимал должность управляющего Вентспилсским портом с 1995 года.

Как свидетельствует его декларация должностного лица, в прошлом году он заработал в Вентспилсском порту 149 701 евро, а в виде пенсии получил 67 917 евро.

Также сообщалось, что Вентспилсский свободный порт в ближайшее время ожидают существенные изменения, потому что во вторник, 17 декабря, правительство примет решение о передаче функций управления Вентспилсского свободного порта предприятию с госкапиталом.

В пятницу, 13 декабря, прошло первое заседание рабочей группы по обеспечению непрерывности деятельности Вентспилсского порта после того, как управление порта попало в санкционный список США.

Рабочая группа обсудила ситуацию и пришла к выводу, что для ее разрешения недостаточно принятых Сеймом 12 декабря поправок к закону о портах, подразумевающих переход Вентспилсского и Рижского портов под контроль государства.

Поэтому рабочая группа договорилась к следующему заседанию подать правительству поправки об учреждении нового предприятия с госкапиталом, к которому перейдут функции портового управления.

Как заявил Линкайтс, для того, чтобы обеспечить продолжение хозяйственной деятельности на территории порта, Латвии дано 30 дней, и до конца года будет сделано все необходимое для учреждения нового юридического лица, с которым можно будет заключать сделки.