Пт, 20.12.2019
Мне нравится эта неразбериха рынка, то, что здесь нет этого пафоса, наклеенных улыбок. Когда разговариваешь с человеком, общаешься, понимаешь, что сейчас у всех свои сложности. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Львица спасла детеныша из кишащей крокодилами реки
Видео

ФОТО: скриншот видео

В заповеднике Масаи-Мара в Кении сняли на видео, как львица переводила детенышей через кишащую крокодилами реку, сообщает NDTV.

Фотограф Лука Бракали заметил львят на реке Эвасо-Нгиро. По его словам, это исключительно редкое зрелище, поскольку такие маленькие детеныши редко переправляются вброд. Его проводник, проработавший в Масаи-Мара десять лет, признался, что никогда не видел ничего подобного.

Львята успешно добрались до противоположного берега, хотя одного из них едва не унесло течением, когда он оступился и с головой ушел под воду.

Мама успела выловить малыша из реки и тем самым спасла его от гибели, поскольку в этих местах очень много крокодилов.

Заповедник Масаи-Мара расположен на юго-западе Кении и известен большой популяцией львов и леопардов, а также ежегодной миграцией антилоп гну. Также там обитают черные носороги, гиппопотамы, пятнистые гиены, зебры, жирафы, несколько видов газелей, импалы и топи.

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