Львица спасла детеныша из кишащей крокодилами реки

Фотограф Лука Бракали заметил львят на реке Эвасо-Нгиро. По его словам, это исключительно редкое зрелище, поскольку такие маленькие детеныши редко переправляются вброд. Его проводник, проработавший в Масаи-Мара десять лет, признался, что никогда не видел ничего подобного.

Львята успешно добрались до противоположного берега, хотя одного из них едва не унесло течением, когда он оступился и с головой ушел под воду.

Мама успела выловить малыша из реки и тем самым спасла его от гибели, поскольку в этих местах очень много крокодилов.