"Страдать приходится почти 1,5 тысячам сотрудников порта": в Вентспилсе зреют протесты

Профсоюзная организация работников Вентспилсского порта, профсоюзный комитет АО Baltijas ekspresis и профсоюз работников АО Kālija parks направили письмо президенту Эгилу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу, министру сообщения Талису Линкайтсу и председателю Комиссии рынка финансов и капитала Санте Пургайле с призывом незамедлительно подключиться к решению проблемы и предоставить банкам разъяснения о том, как действовать в случаях, когда "подвергнутое санкциям лицо, хоть и упоминается в Регистре предприятий как истинный выгодоприобретатель, решением суда уже полностью отстранено от какого-либо контроля или влияния".

"США ввели санкции в отношении [Айвара] Лембергса, но страдать приходится почти 1,5 тыс. сотрудников работающих в Вентспилсском порту предприятий и их семьям.

Ситуация критическая, и, если правительство не подключится с ее разрешению, профсоюзы проведут масштабные акции протеста", - заявил Гулбис.

К протестным акциям готов присоединиться и Латвийский профсоюз работников государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансовых органов, в котором состоят 4 000 членов.

В письме говорится, что часть предприятий из-за заблокированных счетов не может выплатить работникам зарплаты, и социальное напряжение растет, поскольку большинство работников этих предприятий живут "от зарплаты до зарплаты" - у них нет накоплений, а потому уже в ближайшее время они могут потерять возможность рассчитываться за покупку продовольствия для своих семей, оплачивать медицинские услуги, платить за коммунальные услуги и покрывать прочие расходы.