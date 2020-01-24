"Новые литовки" признали технически безопасными

Заказанное Министерством экономики углубленное исследование многоквартирных домов 464-й серии или так называемого "литовского проекта" показало, что здания этой серии безопасны для дальнейшей эксплуатации, сообщает агентство LETA.
Минэкономики совместно со строительными специалистами в 2019 году провели исследование механической прочности и устойчивости конструкций зданий 464-й серии
В ходе исследования проверялись 13 зданий - десять в Риге и три в Елгаве, - которые были сданы в эксплуатацию в период с 1964 по 1978 годы.
В министерстве указали, что при осмотре зданий и проемов не было обнаружено признаков, указывающих на потерю механической прочности или устойчивости зданий, - несущие конструкции зданий находятся в удовлетворительном техническом состоянии.
"Если продолжать эксплуатацию зданий на том же уровне и проводить техническое обслуживание и ремонт отдельных элементов, выявленных в исследовании, здания безопасны для будущего использования", - говорится в исследовании.
Поэтому подготовлены руководящие принципы для углубленного технического осмотра несущих конструкций зданий 464-й серии с целью определения технического состояния здания, а также рекомендации по дальнейшей эксплуатации, техническому обслуживанию и мониторингу технического состояния зданий.
Минэкономики напомнило, что техническое исследование типовых домов, построенных в советское время, было начато в конце 2018 года, когда, в сотрудничестве со строительными специалистами, было проведено исследование зданий 316-й и 318-й серии.