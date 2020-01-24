"Новые литовки" признали технически безопасными

Минэкономики совместно со строительными специалистами в 2019 году провели исследование механической прочности и устойчивости конструкций зданий 464-й серии

В ходе исследования проверялись 13 зданий - десять в Риге и три в Елгаве, - которые были сданы в эксплуатацию в период с 1964 по 1978 годы.

В министерстве указали, что при осмотре зданий и проемов не было обнаружено признаков, указывающих на потерю механической прочности или устойчивости зданий, - несущие конструкции зданий находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

"Если продолжать эксплуатацию зданий на том же уровне и проводить техническое обслуживание и ремонт отдельных элементов, выявленных в исследовании, здания безопасны для будущего использования", - говорится в исследовании.

Поэтому подготовлены руководящие принципы для углубленного технического осмотра несущих конструкций зданий 464-й серии с целью определения технического состояния здания, а также рекомендации по дальнейшей эксплуатации, техническому обслуживанию и мониторингу технического состояния зданий.