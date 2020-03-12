Торговцы продуктами питания призывают жителей не поддаваться панике

Он отметил, что сейчас во всей Европе увеличен спрос на продукты питания с большим сроком хранения и товары гигиены. В большей мере это связано с созданием запасов дома.

По словам Данусевича, в Латвии большая часть продуктов питания местного происхождения, и нет оснований для тревог, что в Латвии может остановиться производство продуктов.

В связи с Covid-9 ассоциация разослала своим участникам и 100 крупнейшим торговцам рекомендации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC) и Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) для сферы торговли.

Напомним, президент Эгил Левитс в связи с распространением вируса Covid-19 и объявленным в связи с этим чрезвычайным положением призвал жителей Латвии быть ответственными и осторожными, а также сохранять спокойствие.

Как ранее сообщало агентство LETA, после решения правительства об объявлении чрезвычайного положения в Латвии

в отдельных торговых местах наблюдается повышенный интерес покупателей к продуктам питания и другим товарам первой необходимости. В то же время есть магазины, где ажиотажа нет.

Как рассказал в интервью Латвийскому радио министр экономики Ральф Немиро, в Латвии проблем с обеспечением продуктами питания не будет. Это в четверг во время встречи с министром подтвердили латвийские производители продуктов питания, которые отметили, что мощность достаточна.

По словам министра, у опасений, что продуктов в Латвии может не хватить, обоснования нет абсолютно.