Торговцы продуктами питания призывают жителей не поддаваться панике

В данный момент в магазинах Латвии достаточное количество продуктов, чтобы обеспечить жителям необходимое пропитание, однако некоторые поддались панике, поэтому в отдельных магазинах раскуплены отдельные товары, которые завтра снова будут доступны, рассказал агентству LETA президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.
Он отметил, что сейчас во всей Европе увеличен спрос на продукты питания с большим сроком хранения и товары гигиены. В большей мере это связано с созданием запасов дома.
По словам Данусевича, в Латвии большая часть продуктов питания местного происхождения, и нет оснований для тревог, что в Латвии может остановиться производство продуктов.
В связи с Covid-9 ассоциация разослала своим участникам и 100 крупнейшим торговцам рекомендации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC) и Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) для сферы торговли.
Напомним, президент Эгил Левитс в связи с распространением вируса Covid-19 и объявленным в связи с этим чрезвычайным положением призвал жителей Латвии быть ответственными и осторожными, а также сохранять спокойствие.
Как ранее сообщало агентство LETA, после решения правительства об объявлении чрезвычайного положения в Латвии
в отдельных торговых местах наблюдается повышенный интерес покупателей к продуктам питания и другим товарам первой необходимости. В то же время есть магазины, где ажиотажа нет.
Как рассказал в интервью Латвийскому радио министр экономики Ральф Немиро, в Латвии проблем с обеспечением продуктами питания не будет. Это в четверг во время встречи с министром подтвердили латвийские производители продуктов питания, которые отметили, что мощность достаточна.
По словам министра, у опасений, что продуктов в Латвии может не хватить, обоснования нет абсолютно.
Ранее и розничные торговцы продуктами питания подтвердили агентству LETA, что в их распоряжении имеются достаточные резервы тех продуктов питания, на которые в последнее время вырос спрос.