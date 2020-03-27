СГД получила сотни заявлений на пособия за простой и о продлении срока уплаты налогов

Пособия уже предоставлены 25 предприятиям для 127 их работников, на общую сумму более 30 тыс евро.

В пятницу началась выплата пособий. Министр финансов Янис Рейрс после заседания правительства в четверг сообщил представителям СМИ, что СГД было выделено 102 млн евро на пособия за простой.

Пособие составляет 75% от прежней зарплаты работника, но не более 700 евро.

Пособие может быть не предоставлено, если предприятие в указанный срок не подало годовой отчет, имело налоговый долг или объявлено неплатежеспособным.

Пособия не будут выплачиваться за тех работников, которые начали трудовые отношения после 1 марта 2020 года.

1238 заявлений о продлении срока уплаты налогов

До пятницы СГД получила 1238 заявлений о продлении срока уплаты налогов на общую сумму 16,409 млн евро.

В настоящее время уже предоставлены продления срока уплаты налогов на сумму 4, 702 млн евро.

СГД сообщает, что больше всего заявлений поступило от налогоплательщиков из таких отраслей, как розничная торговля (кроме автомобилей и мотоциклов), общественное питание и оптовая торговля (кроме автомобилей и мотоциклов).

Меньше всего заявлений поступило от предприятий из таких отраслей, как телекоммуникации, почтовые и курьерские услуги, производство электроники.