Латвия должна заплатить литовской компании 3 млн евро

Принадлежащая Европейскому банку реконструкции и развития и предпринимателю Виргиниюсу Стрёге компания E-energija выиграла в арбитраже спор по поводу решения латвийского города Резекне о досрочном расторжении договора аренды теплового хозяйства с этой компанией.
Решение арбитража означает, что правительство Латвии должно будет заплатить E-energija компенсацию в размере 3,1 млн евро.
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне (ICSID) 8 апреля отклонил жалобу Латвии с просьбой отменить окончательное решение арбитража в 2018 году, в соответствии с которым она должна заплатить E-energija компенсацию.
ICSID в мае 2018 года постановил, что Латвия должна заплатить E-energija 3,7 млн евро (по тогдашнему курсу доллара и евро), хотя литовское предприятие требовало 7,24 млн евро. Арбитраж заявил, что Латвия не обеспечила защиту инвестиций при незаконной передаче в 2008 году инвестиций теплового хозяйства муниципальному предприятию Резекне.
ICSID в среду отклонил жалобу Латвии в полном объёме. Латвийское государство должно будет оплатить судебные расходы и выплатить компенсацию.
E-еnergija в соответствии с договором с самоуправлением Резекне сроком на 30 лет за период с 2004 года инвестировала в модернизацию теплового хозяйства города.
В 2008 году самоуправление раньше срока расторгло договор долгосрочной аренды теплового хозяйства, переняв модернизированное имущество самоуправления и имущество компании без возмещения за инвестиции.
E-energija два года вела переговоры с Латвией о компенсации, однако они результатов не дали. После того, как не удалось отстоять свои права и в судах Латвии, в 2012 году E-energija обратилась в ICSID.
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