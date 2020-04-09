Латвия должна заплатить литовской компании 3 млн евро

Решение арбитража означает, что правительство Латвии должно будет заплатить E-energija компенсацию в размере 3,1 млн евро.

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне (ICSID) 8 апреля отклонил жалобу Латвии с просьбой отменить окончательное решение арбитража в 2018 году, в соответствии с которым она должна заплатить E-energija компенсацию.

ICSID в мае 2018 года постановил, что Латвия должна заплатить E-energija 3,7 млн евро (по тогдашнему курсу доллара и евро), хотя литовское предприятие требовало 7,24 млн евро. Арбитраж заявил, что Латвия не обеспечила защиту инвестиций при незаконной передаче в 2008 году инвестиций теплового хозяйства муниципальному предприятию Резекне.

ICSID в среду отклонил жалобу Латвии в полном объёме. Латвийское государство должно будет оплатить судебные расходы и выплатить компенсацию.

E-еnergija в соответствии с договором с самоуправлением Резекне сроком на 30 лет за период с 2004 года инвестировала в модернизацию теплового хозяйства города.

В 2008 году самоуправление раньше срока расторгло договор долгосрочной аренды теплового хозяйства, переняв модернизированное имущество самоуправления и имущество компании без возмещения за инвестиции.

E-energija два года вела переговоры с Латвией о компенсации, однако они результатов не дали. После того, как не удалось отстоять свои права и в судах Латвии, в 2012 году E-energija обратилась в ICSID.