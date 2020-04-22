Президент: алгоритм системы выплаты пособий за простой должен стать инклюзивным

Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, Левитс в среду связался с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Должностные лица обсудили систему пособий за простой и проблемы, которые возникли при претворении ее в жизнь.

Несмотря на то, что на выплату этих пособий были выделены большие средства, только часть из них выплачена.

В то же время большая часть людей, которым помощь во время этого кризиса необходима, не могут получить пособия, подчеркивают представители президента.

"Алгоритм, на основании которого создана система выплаты пособий за простой, нужно поменять, предусмотрев инклюзивный подход. Кроме того, сегодняшняя ситуация показывает недостатки налоговой системы, которая допускала уплату минимальных налогов, что сейчас стало бременем для плательщиков полного объема налогов", - заявил президент, подчеркнув, что эти проблемы могут привести к улучшению налоговой системы в долгосрочной перспективе.