Ученики рижских спецшкол получат продуктовые пакеты на 75 евро

Продовольственные пакеты будут полагаться 1634 школьникам, которые учатся в семи специальных образовательных учреждениях.

Каждому школьнику полагается продуктовый пакет на 75 евро в период времени с 16 апреля по 29 мая.

Раздачу продовольственных пакетов планируется проводить в три этапа, каждый раз выдавая пакет на 25 евро, или в четыре этапа, каждый раз выдавая пакет на 18,75 евро. Количество раз выдачи будет зависеть от веса скомплектованного пакета, чтобы он не превышал 10 килограммов.

Затраты на эти продуктовые пакеты составят 122 500 евро, их покроют из выделенной самоуправлению из госбюджета целевой дотации на расходы по содержанию специальных образовательных учреждений.