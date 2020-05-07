С 1 сентября планируется повысить минимальные ставки педагогов

Профсоюз получил письмо от министерства, в котором оно обещает следовать графику повышения минимальной ставки педагогов.

Подготовленный министерством проект включает также повышение ставки педагогов высших учебных заведений, что в конце февраля 2020 года было согласовано с Министерством юстиции, Министерством финансов и Министерством культуры.

Также министерство в письме подчеркивает, что, принимая во внимание неясную экономическую ситуацию в стране из-за вызванного пандемией Covid-19 кризиса, Министерство образования и науки планирует рассмотрение этого проекта в Кабинете министров после отмены чрезвычайного положения в стране.

Ознакомившись с письмом, председатель профсоюза Инга Ванага заявила, что профсоюз будет призывать принять соответствующие поправки до конца этого учебного года. Она подчеркнула, что во время чрезвычайного положения нагрузка на педагогов существенно увеличилась, и учителя, наравне с другими отраслями, заслуживают поддержки.