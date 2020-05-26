Видео ⟩ Медведь пытался залезть в пустое авто, но услышал крики владельцев и передумал

В Северной Каролине медведь совершил попытку залезть в машину тиктокеров (блогеры соцсети TikTok). Трое друзей - Джейкоб, Лукас и Кристина - в этот момент были в доме напротив, рассказывает "Медуза".
В начале видео друзья провожают животное взглядом, и по-доброму просят уйти, а на фоне спрашивают, точно ли закрыты двери машины. Ситуация выглядела забавно и никто не думал, что зверь подойдет так близко.
Однако вскоре медведь вразвалочку подходит к авто и открывает дверь под крики "Только не изгадь Mercedes".
Ребята сразу же начинают звуковую атаку: страшно рычат и вопят. Животное обращает внимание на них, встает на задние лапы, пятится - и просто убегает в лес. Крики сработали, ребята победили! Вреда животное не нанесло, но стало героем популярного тиктока.
@madlyexplore
The audacity... ever seen a bear try to steal a car? 😳 ##bear ##nature ##tiktok ##fyp ##foryou ##foryoupage ##viral ##trending ##gay ##ileftchickfilainthecar♬ original sound - madlyexplore
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