Видео ⟩ Медведь пытался залезть в пустое авто, но услышал крики владельцев и передумал

В начале видео друзья провожают животное взглядом, и по-доброму просят уйти, а на фоне спрашивают, точно ли закрыты двери машины. Ситуация выглядела забавно и никто не думал, что зверь подойдет так близко.

Однако вскоре медведь вразвалочку подходит к авто и открывает дверь под крики "Только не изгадь Mercedes".

Ребята сразу же начинают звуковую атаку: страшно рычат и вопят. Животное обращает внимание на них, встает на задние лапы, пятится - и просто убегает в лес. Крики сработали, ребята победили! Вреда животное не нанесло, но стало героем популярного тиктока.