Видео ⟩ Такое редко увидишь: совместная трапеза непримиримых врагов - ежа и лисы

Как отмечает издание, ежи обычно сворачиваются в клубок при виде лис, поскольку те охотятся на них. Однако общее угощение заставило зверей забыть об этом.

На видео видно, как зверьки вместе поели жуков и собачьего корма. Угощение для них оставил местный житель Стю Маккензи. Мужчина любит наблюдать за животными, потому он поставил в саду камеру, которая реагирует на движение.

То, что Стю увидел на записи - его удивило. Согласно его словам, раньше ежи и лисы никогда так себя не вели, сторонясь друг друга.

"Полагаю, если бы еж был ранен, то лиса, будь у нее такая возможность, его бы съела. Но она наверняка в курсе, что соваться к здоровому ежу - не самый разумный поступок", - приводит слова мужчины издание.

Видео: Совместная трапеза непримиримых врагов - ежа и лисы