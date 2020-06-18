Видео ⟩ В Елгаве семейство лебедей парализовало движение машин. Водители попытались их прогнать

Утром вторника семья лебедей в окрестностях города пересекала Елгавское шоссе. Планы семейства решили нарушить водители, которые хотели продолжить свой путь.

Водители пытались при помощи жестов ускорить их ход. По правде говоря, птицы не поняли язык жестов...

Люди просто хотели, чтобы семейство лебедей быстрее перешло дорогу и водители могли продолжить движение, рассказывается в программе.

Орнитолог Дмитрий Бойко говорит, что в такой ситуации нужно действовать по-другому, а не так, как можно было наблюдать на Елгавском шоссе. Торопить семью лебедей с малышами - бессмысленно, поскольку птенцы не могут идти быстрее.

Совет орнитолога: в следующий раз просто набраться терпения и все-таки дождаться, когда птицы сами своими силами пересекут дорогу.

Видео в сюжете Degpunktā:

В свою очередь, недавняя встреча с лебединым семейством в Болдерае прошла намного спокойнее.