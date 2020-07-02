Lux Express возобновляет движение между Ригой и Тарту

Об этом BNS сообщила в четверг пресс-служба транспортного предприятия. По словам коммерческого директора сети международных линий Lux Express Райта Реммеля, в Риге конечная остановка на данном рейсе будет в аэропорту.

"Для жителей Тарту и южной Эстонии возможность добраться с комфортом прямым рейсом непосредственно до аэропорта Риги удобнее и проще, чем через Таллин или на собственном автомобиле", - отметил Реммель.

Планируется, что рейсы между Тарту и Ригой будут выполняться до конца лета, но при наличии спроса маршрут может стать постоянным.

"Линия между Тарту и Ригой напрямую связана с нашими российскими маршрутами, она дает возможность путешествовать из Риги через Тарту в Петербург или Москву. До сих пор не известны даты открытия границ с Россией, поэтому, несмотря на отсутствие возможности отправиться дальше в российские города, мы надеемся на достаточный пассажиропоток между Ригой и Тарту", - добавил представитель компании.

После отмены чрезвычайной ситуации среди международных маршрутов Lux Express наиболее популярными являются линия Таллин-Рига и направление между Ригой и Вильнюсом.