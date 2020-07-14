Вт, 14.07.2020
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  • Ученые RSU за 1,3 млн евро проведут исследования по уменьшению последствий Covid-19

Ученые RSU за 1,3 млн евро проведут исследования по уменьшению последствий Covid-19

ФОТО: AFP/SCANPIX

Ученые Рижского университета им. Страдиня (RSU) начали исследования по уменьшению последствий Covid-19, финансирование которых составляет 1,33 млн евро, сообщила агентству LETA  представитель университета Иева Нора Гединя.

Эпидемиологи, инфекционисты, специалисты в области здравоохранения, молекулярные биологи, фармацевты, биохимики, биоинформатики, юристы, экономисты, политологи, психологи, специалисты по коммуникации и другие ученые университета до конца года будут интенсивно работать над семью одобренными Латвийским советом по науке проектами по смягчению последствий Covid-19.

Тремя проектами университет им. Страдиня руководит, а еще в четырех проектах имеет статус партнера.

По словам Гедини, главной целью этой государственной исследовательской программы является ограничение распространения инфекции Covid-19, защита населения и реализация научных проектов высокой готовности, а также восстановление экономической активности и социально активной повседневной жизни населения.

Исследования проводятся в трех тематических областях: здравоохранение, инженерно-технические решения, народное хозяйство и общественное благосостояние. Всего к 31 декабря 2020 года планируется реализовать 10 проектов, которые, как отмечает Латвийский совет по науке, были высоко оценены международными научными экспертами.

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