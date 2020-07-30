Эстония разрешит прямое авиасообщение с Украиной и Беларусью

Министерство экономики и коммуникаций, принимая решения о разрешении или запрете авиасообщения с другими странами, опирается на уровень заболеваемости в странах — для разрешения прямого авиасообщения этот показатель должен составлять не более 25 человек на 100 000 населения за последние 14 дней.

По состоянию на 24 июля число заражений в Украине составило 24,5 на 100 000 населения, а в Беларуси 24,1.

MKM Эстонии регулярно пересматривает эпидемиологическую обстановку в странах и в соответствии с распространенностью вируса открывает или ограничивает открытие авиасообщения.