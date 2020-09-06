Этим летом в Maxima работали более 250 школьников

В магазинах Maxima этим летом в июле и августе работали 254 школьника в возрасте от 14 до 17 лет, сообщили агентству LETA в компании розничной торговли Maxima Latvija.
В целом школьники были заняты в 75 магазинах Maxima в 28 городах - Айзраукле, Адажи, Цесисе, Добеле, Гулбене, Иецаве, Икшкиле, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Кандаве, Кокнесе, Кулдиге, Лиепае, Лимбажи, Ливаны, Марупе, Огре, Олайне, Резекне, Риге, Салацгриве, Саласпилсе, Салдусе, Талси, Тукумсе, Валмиере и Вентспилсе.
Как отметили в Maxima Latvija, молодые люди, работая летом, могли изучить основы розничной торговли, повседневные процессы в работе магазина, развить коммуникативные способности, улучшить способность адаптироваться к меняющимся ситуациям, а также получить практические навыки, выполняя обязанности помощника продавца и работников зала.
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