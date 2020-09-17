Сейм отклонил предложение оппозиции о снижении НДС на мясо, хлеб и молочные продукты

Поправки внесли депутаты Союза "зеленых" и крестьян и внефракционные депутаты.

Цель законопроекта состояла в том, чтобы искоренить теневую экономику и создать равные условия конкуренции для местных производителей продуктов питания, одновременно уменьшив налоговую нагрузку на незащищенные слои населения при покупке продуктов первой необходимости.

Депутаты указали на то, что в большинстве стран ЕС действуют сниженные ставки НДС на продукты питания. Негативное влияние снижения ставки НДС на бюджет компенсировалось бы ростом потребления и уменьшением теневой экономики в отрасли.