Чт, 17.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Сейм отклонил предложение оппозиции о снижении НДС на мясо, хлеб и молочные продукты

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Сейм отклонил сегодня предложенные оппозиционными депутатами поправки к закону о НДС, предусматривающие уменьшение ставки налога на хлеб, молоко и кисломолочные продукты без добавок, свежее мясо и яйца.

Поправки внесли депутаты Союза "зеленых" и крестьян и внефракционные депутаты.

Цель законопроекта состояла в том, чтобы искоренить теневую экономику и создать равные условия конкуренции для местных производителей продуктов питания, одновременно уменьшив налоговую нагрузку на незащищенные слои населения при покупке продуктов первой необходимости.

Депутаты указали на то, что в большинстве стран ЕС действуют сниженные ставки НДС на продукты питания. Негативное влияние снижения ставки НДС на бюджет компенсировалось бы ростом потребления и уменьшением теневой экономики в отрасли.

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