Ассоциация больших городов не согласна с перераспределением IIN в пользу государства

В противном случае в проигрыше окажется как население, для которого снизятся объем и качество предоставляемых самоуправлениями услуг, так и дошкольные учителя и социальные работники, которые могут не дождаться повышения заработных плат в следующем году, заявили в ассоциации.

При подготовке бюджета на следующий год правительство решило снизить долю подоходного налога с населения (IIN) в бюджетах самоуправлений на 5%, что составляет примерно 91 млн евро. Минфин также предлагает уменьшить размер специальной дотации для самоуправлений, утвержденной в государственном среднесрочном бюджете в размере 187 млн евро. Согласно предложению Минфина, в 2021 году размер дотации запланирован в размере 162 млн евро.

"Такое предложение Министерства финансов неприемлемо для ассоциации, поэтому необходимо продолжить дискуссии, чтобы найти приемлемое для обеих сторон решение проблемы. Мы понимаем, что правительство должно сдерживать свои обещания, но это несправедливо делать это за счет самоуправлений.

Опираясь на заявления премьер-министра Кришьяниса Кариньша о компенсации снижения доходов из фондов ЕС, мы ожидаем, что в ближайшем будущем Министерство финансов выступит с подробным предложением о механизме компенсации. Необходимо как можно скорее внести ясность, чтобы самоуправления также могли планировать бюджет следующего года", - пояснил исполнительный директор ассоциации Виктор Валайнис.