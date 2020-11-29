Спор по поводу частного поселка: VARAM пригрозило Саласпилсской думе роспуском

В 2004 году Саласпилсское самоуправление предприятию Spēks Zirņusala на 25 лет сдало полуостров у Рижской ГЭС. На территории не было ни дорог, ни водопровода, ни других коммуникаций. Рынок недвижимости рос, и Саласпилс захотел привлечь больше денег налогоплательщиков. Тогда руководитель самоуправления объяснял, что на аренде много не заработает, однако с налогов, которые будут платить жители острова Зирню, вполне. Предприятие собиралось построить на муниципальной земле около 100 частных домов.

Однако пришел кризис, и Spēks Zirņusala обанкротился. На аукционе полупостроенные дома в 2013 году купил девелопер недвижимости MCity Sala. С фирмой заключили новый договор об аренде острова Зирню на срок до 2024 года.

MCity Sala построила на острове Зирню 33 частных дома. Зарабатывало и самоуправление, так как, приобретая дома, жители покупали у самоуправления землю под ними. Предприятие оборудовало дороги, водопровод, канализацию, устройства по очистке сточных вод, освещение. Все это принадлежит фирме, а земля - Саласпилсской думе. Законом предусмотрено, что построенные дороги публичны и движение на них ограничивать нельзя. После сдачи в эксплуатацию дороги необходимо передать самоуправлению.

Когда у девелопера остался всего один непроданный дом, в поселке начались проблемы. Перестало работать освещение, не чистили больше дороги. 1

Холдинг Mcity строительство на оставшейся территории острова Зирню более не интересовало. В конце этого года заканчиваются заключенные с жителями договора об обслуживании, но новые не заключают. Фирма на порталах недвижимости опубликовала объявления, что продает проект острова Зирню со всем муниципальным договором аренды на 86 гектаров.

Жители посчитали, что в спор должно вмешаться самоуправление. Однако оно жалобы на арендатора своей земли игнорировало. На запросы ознакомиться с договором между фирмой и думой не отвечало. Обитатели острова Зирню писали в Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM).

На требование пояснения от министерства Саласпилс ответил, что это частный спор, в который у самоуправления нет никаких прав вмешиваться. Мэр Саласпилса сравнивает поселок с многоквартирным домом, где улицы - помещения общего пользования. С этим не согласно министерство. 1

Предприятие в свою очередь оправдывается, что пытается освободиться от обязанности управляющего, предлагало передать дороги, водное хозяйство и другие публичные постройки самоуправлению. Это подтверждают и направленные думе письма.

В июле VARAM напомнило Саласпилсу, что организация коммунальных услуг - функция самоуправления, и намекнуло, что может задействовать механизм роспуска думы.

Министерство считает, что самоуправление может передавать свои обязанности частным предприятиям, но и тогда необходимо устанавливать требования к качеству услуг. Кроме того, самоуправления контролирует управляющих частными поселками. Также в законе у думы предусмотрена возможность выделить статус дороги муниципального значения частной дороге. Это позволит содержать и частную дорогу, не попадая в поле зрения Госконтроля.

В неформальных разговорах от думы прозвучали угрозы распустить Саласпилсскую краевую думу, если она продолжит контролировать жалобы жителей. 1

Впрочем, роспуск думы маловероятен. В последние годы это произошло только у Рижской думы. Близка к роспуску была Талсинская краевая дума, которая не могла договориться о председателе. За повторные нарушения VARAM в январе этого года собиралось отправить в отставку мэра Гаркалне, однако тот ушел сам. Бывший министр регионального развития Юрис Пуце отмечает, что обычно местная власть реагирует на обвинения министерства, поэтому угрозы остаются нереализованными.

После переписки и встречи с VARAM Саласпилсская дума обратила внимание на остров Зирню и выслушала предложения частного девелопера.

Mcity удалось найти преемника острова Зирню. Этим займется работник предприятия, который хочет развивать еще незастроенную часть острова. Две недели назад Саласпилсская дума проголосовала за продажу 12 участков земли Mcity Sala, которая сейчас переименована в Zirņusala. Фирма сейчас предложила самоуправлению перенять инфраструктуру бесплатно.