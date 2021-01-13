Литва пригласит Латвию продолжить переговоры о торговле электроэнергией с Россией

По словам министра, поскольку Литва с января переняла председательство в Совете министров стран Балтии, вопрос методики будет подниматься и на заседаниях, предусмотренных в феврале.

"Наш оператор ЛЭП Litgrid предложил новую методику, поэтому мы поднимем этот вопрос, чтобы узнать мнение Латвии и Эстонии по этой методике. Также на этой неделе я направлю письмо латвийскому министру с приглашением пообщаться по вопросу подготовки новой трехсторонней методики", - заявил Крейвис после заседания правительства в среду.

По его словам, прежние действия не позволяли успешно блокировать вхождение электроэнергии с БелАЭС на рынок.

"Приходится признать, что меры, которые Литва предпринимала до сих пор, не обеспечивают, чтобы электроэнергия не попадала на рынок нашей страны", - сказал министр.

В среду белорусское Министерство энергетики сообщило, что первый реактор БелАЭС вечером 12 января начал работать на полную мощность.

Литовская Государственная служба регулирования энергетики единственная из регуляторов балтийских стран пока не утвердила новую методику торговли с третьими странами, поскольку она не блокирует торговлю белорусской электроэнергией, кроме того, повышает импорт электроэнергии из России.

Однако в связи с тем, что регуляторы Латвии и Эстонии утвердили новую методику и страны ее уже применяют, Латвия на ее основе начала торговать с Россией сразу же после того, как Литва в начале ноября прекратила торговлю с Беларусью.