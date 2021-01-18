МИД Литвы предлагает запретить Киркорову въезд в страну

Как сообщил МИД, в понедельник Министерству внутренних дел и Департаменту по делам миграции было передано предложение, в котором содержится просьба внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.

В сообщении главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса говорится, что известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и, таким образом, незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

"Мы системно будем оценивать всех деятелей, которых Россия стремится использовать для пропаганды своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы. Также не следует забывать и строго оценить и белорусских граждан, которые способствовали расправе с мирными протестующими", - отметил министр в рекомендации.

Позднее он сказал журналистам, что окончательное решение о принятии предложения вынесет министр внутренних дел Агне Билотайте. Он подчеркнул, что участие Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".

"Представитель мягкой власти, оправдывающий российскую оккупацию, по нашему мнению, не должен бывать в Литве. Такое предложение мы представили МВД, окончательное решение в его руках", - сказал Ландсбергис на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что нынешнее правительство должно "системно оценивать прибывающих в Литву в целом из таких государств, как Россия". По его словам, следует оценивать возможность внесения в "черный список" и других российских исполнителей, а также представителей белорусского режима, ответственных за репрессии.

Напомним, дискуссии о расширении "черного списка" возникли после того, как выяснилось, что субсидии за несостоявшиеся культурные мероприятия были выделены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.